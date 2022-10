PISARATENI LIIGUTAV: kiisu sõitis võõra autoga minema, lootus oli kadunud

KIIP AITAS KOJU: 11aastane Muster jõudis perenaise Lissi Lodesoni suureks rõõmuks pärast ligi kahe kuu pikkust kodutuelu siiski lõpuks koju tagasi. Võimalikuks sai see ennekõike tänu sellele, et Mustril on kiip, mis on korralikult koos omaniku andmetega ka registrisse kantud. Foto: Tiina Kõrtsini