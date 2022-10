VÄLDI VIGU: ära taimede katmisega kiirusta

Kõik külmaõrnade taimede katmiseks vajalik võiks juba varutud olla, aga ei maksa unustada, et liiga vara pandud katted teevad taimedele kahju. Katma tuleks hakata siis, kui saabunud on püsivad külmad ja maapind on mõne sentimeetri sügavuselt külmunud.