TIGEDAD KISKJAD: nad teevad paljudel aiapidajatel tuju pahaks

Sügisel valmistuvad taimed lehti langetades puhkeajaks, rändlinnud lahkuvad huigates soojematele aladele ning metsloomad kasvatavad endale paksema kasuka või sätivad end talveunele. On aga üks usin tegelane, kelle tegutsemismuster ei muutu eriti ka talve lähenedes – see on mutt.