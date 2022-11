PELETA IGAVUS: õpeta oma penile trikke

Kui õues ladistab vihma ja lõõtsub jäine tuul ning pikad jalutuskäigud kipuvad vahele jääma, kasuta aega selleks, et koerale trikke õpetada, soovitab kuono.fi. See mõlemale osapoolele lõbus tegevus pakub koerale hädavajalikku ajutööd ning õpetab ka peremehele olulisi asju oma lemmiku kohta. Treenides jälgid ju pidevalt oma koera ja märkad nii paremini, mis talle meeldib, kuidas ta end väljendab jmt. Mida paremini oma koera tunned, seda lihtsam on igapäevaelu koos temaga: ühine tegevus tugevdab koera ja omaniku suhet ning muudab seeläbi koera kuulekamaks.