Vana marjapõõsa uus algus

Marjapõõsaste hooldamise aeg on sügisest kevadeni. Sügisel pärast lehtede langemist on põõsaste võrad ja okste seisukord hästi näha, samuti jätab sügisene jahedus piisavalt aega toimetamiseks. Kevadel, kui päike hakkab soojendama, võivad pungad puhkeda väga kiiresti ning soodne lõikusaeg mööda minna. Sügisene lõikus on hea ka selle poolest, et saab kiiresti aiast eemaldada kahjurid ja haigustekitajad, mis muidu võiksid kevadel ka tervetele taimedele levida. Marjapõõsaste lõikamine on tähtis ka saagikandvuse seisukohast – vanadel okstel on marju vähem ja need on väga väikesed, samuti hoiab regulaarne lõikus taime noorena.