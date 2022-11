PÕHJALIK ARUTELU: kuri on karjas võõrliikidena Eesti looduses

Tahtlikult või tahtmatult inimese abiga uude kohta jõudnud taimed ja loomad on võõrliigid. Kuri on karjas, kui sellised loodusesse jõuavad ja sedavõrd hästi kohanevad, et hakkavad jõudsalt paljunema ja levima. Kannatajaks pooleks on meie oma taimestik ja loomastik, kes märksa jõulisemate liikidega võidelda ei suuda ja paratamatult hääbuvad.