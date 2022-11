Korstnapühkija Mati Väärtnõu ütleb, et tema ja ta ametivendade töö kõrghooaeg on sügisel augustist detsembri lõpuni. Suvel pole tema sõnul neid töid kõige parem teha. „Kui väljas on soojem kui sees, tahab tõmme liikuda sissepoole. Tõmme on selles suunas, kus on jahedam,“ põhjendab ta, miks külmal ajal on parem pühkida.