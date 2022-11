Sisekujundaja: moodne vannituba kompab ekstravagantsuse piire

Kui põhjamaa inimeste vannituba on enamasti olnud kas klassikaliselt lihtne või minimalistlikult üheplaaniline, siis praegused trendijooned testivad uusi piire. Üha sagedamini näeb vannitubades kuldseid või roosa-kulla karva aksessuaare, näiteks segisteid ja käterätikuhoidjaid. Kulla kõrval on teiseks popiks tooniks must, mida kasutatakse ennekõike aksessuaarides, mitte suurel pinnal. Kuld on võrdlemisi pretensioonikas toon, mida sobitatakse kokku minimalistliku või põhjamaise taustaga, võib öelda, et moes on modernse alatooniga klassika.