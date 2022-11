Renntrapp annab vannitoas uusi võimalusi

„Duširenni on võimalik paigaldada nii põranda keskele, seina äärde kui ka uksejoonele ja see lihtsustab oluliselt vannitoa ehitust, sest piisab, kui põranda kalle on ühtlane, sirge ja kerge suunaga selle seina poole, kus asub duširenn,“ selgitab vannitoakaupluse San San esindaja. „See omakorda teeb võimalikuks igasuguste eksklusiivse disainiga suuremõõduliste põrandaplaatide või looduskivi kasutamise.“ Silmailu kõrval tähendab see, et põrandal on vähem määrduma kippuvaid vuuke ja seega koristada oluliselt hõlpsam.“