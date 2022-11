Rippvalgusti BUTTON on riiul-valgusti, mis sobib tööpinna või töölaua valgustamiseks. Kõik lambid on sensorlülitist eraldi hämardatavad ja neid on võimalik paigaldada omale sobivasse asukohta. Riiuli kandevõime kuni 30 kg. Pinnakate must, valge või hall. Lisaks on igast lambist puutetundlik sisse-välja lülitamise võimalus.