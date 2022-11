2022. aasta on olnud tormikahjude rohke. „Kui varasemalt on jäänud silma mingid perioodid, mil tormiga seotud kahjusid on rohkem, siis sel aastal paistab, et torme on olnud stabiilselt igal kuul,“ nendib Seesami kindlustuse varakahjude valdkonna juht Kristel Kobi.