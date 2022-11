RÄÄGIME USSISÕNU: kas pilkupüüdev maisimadu ikka sobib pereliikmeks?

Maisimadu ehk maisi roninastik (Pantherophis guttatus) on pärit USA kaguosast ning on üks esimesi madusid, keda hakati kodus pidama. Rahuliku loomus, mõõdukas suurus (keskmiselt 1,2 – 1,8 m), atraktiivne välimus ja väga lihtsad pidamistingimused tegid maisimaost kiiresti populaarse lemmiklooma. Koduloomana on maisimadu ka üsna pikaealine: kui looduses elavad nad keskmiselt kaheksa aastat, siis lemmikloomana võivad elada oluliselt kauem. Seega tasuks mao lemmikloomaks võtmist kaaludes endale aru anda, et siuglevast sellist saab pereliige pikkadeks aastateks.