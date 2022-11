Tuleva suve marjasaagi heaks

Punaste sõstarde ja karusmarjade oksad on pikema, mustal sõstral lühema kandeeaga: mustasõstra võrse on kõige produktiivsem kuni neli aastat, punase sõstra ja karusmarja oksad aga kannavad hästi veel kuuendalgi aastal. Sealt edasi hakkab nendegi saagikus langema.

Kui põõsas on olnud kaua lõikamata, siis on ta kasvanud väga tihedaks. Hea marjasaagi eelduseks on aga see, et valgus pääseb ka põõsa sisemusse. Seepärast tuleb hakata oksi vähendama. Ideaalis tuleks marjapõõsaid lõigata igal aastal ning selle käigus eemaldada esimeses järjekorras kõige vanemad oksad, et teha ruumi noortele asendusvõrsetele.