Vapper lumeroos: see taim sobib vähenõudlikuna kasvama varjuaeda

Selline harvaesinev vastupidavus on tõenäoliselt lumerooside kasvava populaarsuse üheks põhjuseks. Vähe on selliseid taimi, kelle lehed on tumerohelised ja nahkjalt läikivad ka talvisel ajal ning mis on ilusad ka ilma õiteta. Roosi ei meenuta tema õis küll mitte grammigi. Nimelt kuulub , lumeroos hoopis tulikaliste sugukonda ning on viie kroonlehega nagu ülane. Õie värvus varieerub valgest roosa ja punase ning punakaspruunini, ent kaunid on ka kroonlehti ümbritsevad tupplehed, mis jäävad pärast õitsemist õievarrele seemnete küpsemiseni alles.