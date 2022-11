Kaktuse kohta räägitakse sageli, et ta on äärmiselt vähenõudlik toataim, mistõttu vahel võib juhtuda, et kaktuse näiteks kingituseks saanud lillekasvatusvõhik võibki arvata, et okkaline toakaunistus ei vaja vähemalt talvel üldse mingit hoolt. Päris nii see siiski pole, kinnitavad kaktusekasvatajad