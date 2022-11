Hea aeg plaanida tulevikuaeda

Kui aias kõik sügistööd tehtud, on paras aeg hakata valmistuma järgmiseks kevadeks. Ükskõik, kas tahad rajada kodu juurde köögiviljaaia, unistad õdusast lehtlast või värvikast kiviktaimlast – hoolikalt läbi mõeldud plaani järgi tegutsedes kukub kõik paremini välja. Kiviktaimla näiteks on üsna töömahukas. Hoolikalt läbi mõeldud plaani järgi rajatuna võib see olla aia suurim ehe, ent puhta entusiasmi pealt kiiruga kokku kuhjatud ja juhuslikult valitud taimedega kiviktaimla, millele hiljem ka kuigi sageli hoolt ei jagu, hakkab kiiresti mõjuma juhusliku künkana, kus üht-teist on kogemata kasvama läinud.