Ekspertide nõuanded: hoidke oma taimed talvel elujõulisena

Sügis on parim aeg ilusa suveaia nimel tegutsemiseks. See on suurepärane aeg püsilillede, põõsaste, viinapuude ja puude istutamiseks, sest temperatuurid langevad ja algavad vihmad, kuid muld on veel suhteliselt soe. Mida iganes kavatsete istutada, soovitab Alise Ose kasutada sügisväetist, mis tagab taimedele hea toitumise.