„POLE JUST HALB TEENISTUS!“ Pereisa hakkas ise metsast puid tegema ja säästis palju raha. Spetsialist aga hoiab pead kinni

Nii mõnigi pereisa on sel hooajal leidnud endas puuraiduri üles. Tundmusele on kaasa aidanud kõrged küttehinnad ja isiklik metsatukake. Kahe lapse isa ja maamaja omanik Kristo (45) möönab, et suvel tekkis tal juba „obsessiivkompulsiivne sündroom“, kus talle kogu aeg tundus, et puid on liiga vähe. „Ja et tuleb jälle minna ning mõni kuivanud vars metsast riidaks teha,“ muigab igapäevatööd kontoris tegev spetsialist.