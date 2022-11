TEGUTSE ÕIGESTI: need sügisesed tööd toovad aednikule hingerahu

Esmalt tuleks murult riisuda paks vettinud lehekiht, et see talvega hauduma ei läheks. Vastasel juhul võib kevadel avastada, et murutaimik on lumeseene tõttu laiguti hukkunud. Samuti ei tohiks muru lasta pikana talvituma, see võiks lumekatte alla minna umbes 5–7 sentimeetri pikkusena. Järelikult tuleb niita seni, kuni muru kasvab, kasv peatub umbes viie plusskraadi juures.