VÕIMATU KOOSLUS? Sa ei pea loobuma, kuigi kiisud näkitsevad neid. Vaata, mis on 7 ohutut taime nurrumootoritele

Toalillede ja kasside kooselu on teema, mida kassiomanikud arutavad lemmikloomafoorumites nii meil kui ka mujal. Neist aruteludest saab järeldada, et on nii neid, kes on suutnud oma lemmikule selgeks teha, et toalillede puutumine on keelatud, kui ka neid, kes on otsustanud kodurahu huvides toataimedest üldse loobuda.