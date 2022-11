SEE TEEMA VÕIB AJADA NUTMA: november on varjupaikades seeniorkoerte kuu

„Kutsikad saavad varjupaikadest tavaliselt koju kiiresti ja vahel on ühel kutsikal lausa mitu soovijat, kuid viieaastased ja vanemad koerad ootavad seda päris enda kodu sageli ebaõiglaselt kaua,” tõdeb Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa. Just seetõttu viiaksegi juba neljandat aastat läbi 5+ kampaaniat, et ka väärikas eas koertel oleks rohkem võimalusi leida armastav kodu, mida nad kõigiti väärivad. Eelmisel aastal leidis tänu kampaaniale uue kodu üheksa seeniorkoera.