LUGEJA KÜSIB: mida teha rõdutaimedega talvel?

„Antud pottides on tegu hariliku luuderohuga (Hedera helix). Eestis on see kasvatatav eelkõige toalillena, kuid seda ilusa välimuse ja kiire kasvuga vastupidavat taime saab tõesti kasutada ka õues. Kombineerides suvelilledega saame väga ilusaid lopsakaid kooslusi,“ soovitab Tartu Rahvaülikooli aiakoolitaja Taisi Oss.