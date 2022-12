UUTE SUHETE JÕULUPUU: Laura ja kiisu Simo armastus esimesest silmapilgust

Veterinaaria üliõpilasel Laural on väga hästi meeles, kuidas see suurte silmadega tumepruun kassipoeg nii väga puurist välja tahtis saada ja kohe pai nurus. „Ta jäi mulle kohe silma ja nädala pärast helistasingi varjupaika, et Simole uut kodu pakkuda,“ sulas Laura süda kiiresti.