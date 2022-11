KUUSKEDE HIND LÕI LATVA: vaata, kui palju maksab jõulurõõmu tuppa toomine

Kui lumi võib talvel maha sadada ootamatult, siis jõulud on vägagi oodatud. Müüjad annavad ülevaate, kui palju on tänavu jõulupuude hinnad tõusnud. Vaata järele, millisest firmast on kõige soodsam kuusk või nulg tuppa tuua! Või tasuks hoopis ise minna metsa kuuse järele?