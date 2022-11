JÕULUVANA ABILISED: kes paneb kuusel ehted särama?

Kodus kuuse ehtimine on lapsetöö, nii otseses kui kaudses mõttes. Saab tasakesi kuule puule riputada või siis karda lahti kerida. Kui aga puu on paarkümmend meetrit kõrge, tuleb leida julgemad asjatundjad. Juba kuuendat aastat on jõuluvanal Tartu ehtimiseks samad abilised.