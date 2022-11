Ehituspetturi ohvri pihtimus: „Ma ei suutnud enda eest seista. Pidin elus esimest korda laenu võtma, et maksta töö eest hingehinda.“

„Vaatan televiisorist uudiseid, ja tunnen, et nagu suur agressorriik väikesest vabariigist, nii on minust üle sõitnud lahke jutuga ärimees,” alustab šokeerivat lugu Marju. Ta kardab, et teda võidakse ära tunda. Seetõttu, ei avalda ta, kus elab, ega luba ennast pildistada.