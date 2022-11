OHUMÄRK?! Mida võib sinu kohta näidata liiga korras kodu?

„Kui tean, et ema on teisest Eesti otsast külla sõitmas, haarab mind tung kõike mitu korda koristada ja küürida,“ tunnistab Eva-Liina, kes juba teismelisena suundus vanematekodust isikliku elu peale. Ta asus uues linnas õppima ja tööle, rajas hubase ja mugava kodu. Kunstikoolis õppis disaini ja sisekujundust, kuid ei vaeva ennast sättimise ja sobitamisega. Boheemlaslikult kirev ja kujundustrendidest mittehooliv pesa pakub turvatunnet tema perele. Asjalood muutuvad aga tõesti ärevaks, kui saabumas on printsipiaalne vanaema.