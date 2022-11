Villariiete pesu vajab natuke teadmisi

Lahemaa Pärimuskoja perenaine Liis Burk on märganud, et perenaised kipuvad villaseid asju pesema koos tavalise pesuga. See aga pole õige tegu. „Villaseid asju tuleb pesta eraldi, kas käsitsi kausis või villapesuprogrammiga masinas,“ rõhutab ta. „Ja oluline on pesta käesoojas, mitte kuumas vees. Villast tuleb vaikselt „nässutada“, hiljem vesi välja pigistada ja panna kuivama tasasele pinnale.“