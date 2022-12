JÕULUKUUL KOJU | Kassid jäid pärast peremehe surma neljaks aastaks külma ja räpasesse majja elama

Pärast peremehe surma võttis tema õde vastu otsuse, et kassid jäävad majja edasi ning tema käib neid aeg-ajalt toitmas. Niisiis, vahel käis ta paar korda nädalas kohal, mõnikord venis vahe ka pikemaks. Kassid tegid oma häda sinna, kuhu tahtsid ning talvel olid veenõud suisa jääs… Ilmselgelt polnud see olukord, milles ükski kiisu peaks elama.

Kuidagi jõudis info Ida-Virumaal tegutseva kasside päästjani ning ta läks asja uurima. Kohale jõudes oli olukord šokeeriv. Hais oli päästja sõnul täiesti väljakannatamatu, maja oli külm ja kiisud elasid kohutavates tingimustes. Samas, kasside omaniku õde ei mõistnud, miks päästja probleemi näeb – et mis sel elul häda on?!

Nüüdseks on Mustikas, Maali, Jorh, Julius ja Teele kolinud MTÜ Kassiabi hoole alla. Toidukauss on alati ees, vesi pole mitte kunagi jääs, tuba on alati soe… Ka pai tehakse, kui selleks vaid soov tekib. Kahjuks kõikidel mitte – eks selline keeruline elu on oma jälje jätnud.