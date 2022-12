JÕULUKUUL KOJU | Lühikese keti otsa jäetud Roosi omanik: ta nagunii sureb millalgi maha

Roosi elas tõesti õige lühikese keti otsas ning tema peavarjuks oli… viltuvajunud kuudilaadne asjandus. See ei andnud õieti kuudi mõõtugi välja. Hoov, kus Roosi pidi pesitsema, meenutas rohkem prügimäge. Kodu või asi…

Roosi võeti kunagi kaheaastasena varjupaigast ning jäeti siis kaheksaks aastaks keti otsa elama. Mis elu see tal oli? Kõik need aastad oli ta pidanud olema vang ning ootama aia nurgas. Mida või keda, seda Roosi ei teadnudki. Heal juhul toidukaussi.

Mida arvas asjast omanik? Ta praktiliselt ei hoolinudki. Omaniku suhtumisest annab aimdust ka see, et kõik need aastad oli vanamees teda kutsunud lihtsalt KOERAKS. Isegi nime ei pannud oma loomale.