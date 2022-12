JÕULUKUUL KOJU | Omanik plaanis kiisupoiss Joosepi magama panna… aga loomaarstidel polnud selleks südant

Selle asemel, et oma kassikest ravida, leidis omanik, et loom tuleks magama panna. Ta viis kiisu kliinikusse surmasüstile.

Aga Joosep võitis kohe veterinaaride südame! No kuidas teha surmav süst rõõmsale, paimaiale ja sõbralikule kiisule? Tema tervislik seis polnud samuti lootusetu ja võis ette näha, et õige ravi korral on ta peagi terve.

Kliinik võttis ühendust Tartu Kassikaitsega, kellelt uuriti, kas oleks pakkuda ajutist hoiukodu. Suure operatsiooni kulud kattis kõhklematult Heategevusfond Druzok. Nüüdseks on Joosep saanud vajalikud operatsioonid ja haav on tasapisi paranemas.

Vaatamata vigastustele ja totaalsele elumuutusele on Joosep imeliselt sõbralik, tahab ainult süles istuda, nurruda ja sooja teki peal magada. Ta on kiisu, kes väga vajab lähedust. Võib-olla oled just sina see, kelle diivanilt on puudu üks paimaias Joosep, kes sai oma elus uue võimaluse? Joosepiga saad tutvuda SIIN!