JÕULUTULED RÕDUL JA AIAS: need viis säästunippi päästavad pühad!

Advendiajal süüdatakse aedades jõulutuled, aga ilmselt esimest korda mõeldakse seejuures tõsiselt ka kaasuvatele kuludele. Selle talve energiahindade juures on kõige ebamõistlikum mõte otsida välja hõõglampidega jõulutuled ja ühendada need kolmekuningapäevani elektrivõrku.



Leedtuled osutuvad praktiliseks suurema tarbimise juures

Praktilised inimesed annavad töökorras esemetele enamasti uue võimaluse, mis üldjuhul on mõistlik ja jätkusuutlik lähenemine, edastab pressipöördumises K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets. Hõõglampide aeg on aga praeguste energiahindade juures lõplikult otsa saanud, kuigi muist inimesi kasutab neid jätkuvalt nii toas kui õues. Ühelt poolt tundub ebamõistlik veel toimivaid jõulutulesid kõrvale lükata, aga teisalt peab tõdema, et leedtuled võtavad oluliselt vähem elektrit, lisaks on need vastupidavamad ja põrutuskindlamad kui hõõglambid.