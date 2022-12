Tuuli Jõesaare kolumn: Leekides jõulupuu ehk tähtsaim on kaevata tiik

Mõelge vaid – lund sajab, ümberringi on valge vaikus. Kauguses üle põldude või metsa vahelt vilguvad teiste majade akendes tuled. On juba pime. Oleme perega elutuppa kogunenud. Laste rõõmuks olen tuppa toonud ehtsa kuuse, mis toasoojuses levitab metsalõhna. Küünlad põlevad. Köögist tuleb head küpselõhna, sest ahjus on praad ja pliidil särisevad panni peal vorstid.