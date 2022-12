JÕULUKUUL KOJU | Mädaneva põsega kassike muutus inimestele nii vastumeelseks, et ta soovitati kohalikul joodikul maha lüüa

Viieaastane Henna on pärit Raikkülast ja saabus Gabrieli Loomade Elu turvakoju üsna kehvas seisus. Ta oli ilmselgelt nälginud, kõhn ja õnnetu.

Lisaks oli ta haige. Kassi vasaku põse peal oli mädanev uudismoodustis, mis muutis ta mõnedele inimestele nii vastumeelseks, et nad olid valmis laskma ta kohalikul joodikul pudeli eest maha lüüa. Õnneks Henna pääses sellisest jubedast saatusest.

Tänaseks on uudismoodustis eemaldatud, haav paranenud ning miski ei takista Hennal oma suurt armastust ja kiindumust inimese vastu välja näitamast. Mis siis, et paljud kahejalgsed polnud tema vastu just helded… Henna näitab oma hoolimist ja armastust välja nurru saatel, puksides peakesega ning nõudes tähelepanu ja paisid. Ta justkui ütleks sel moel: „Vaata, ma olen elus ja õnnelik!“.