JÕULUKUUL KOJU | Omanik viis tiine kassi kodust kaugele, kus loomake pidi külmas lageda taeva all magama

Printsess leiti paar aastat tagasi sügise hakul Rae vallast – kiisu tekkis sinna justkui üleöö. Nagu tühjast õhust. Pole vist vaja välja tuua, et keegi inimene ta sinna tassis…

Üks memmeke oli ainus, kellele pisike kiisu korda läks ja kes talle toitu andma hakkas. Magas kass aga lageda taeva all, sest ümbruskonnas polnud enam vanu kuure, kuhu sooja pugeda. Memmeke toitis teda, aga vastu talve tekkis mure, mis talvel kiisust edasi saab. Lisaks hakkas preili kõht ka kahtlaselt paisuma. Memmeke sai telefoni teel ühendust MTÜ Cats Help vabatahtlikega, kes võtsid looma enda hoole alla. Kliinikus tabas aga üllatus: kassil on kiip olemas ja see on registreeritud.

Selgus et Printsess on umbes aasta tagasi võetud ühest varjupaigast. Järelikult on ta juba ühe korra elus hüljatud ning nüüd juhtus see taas… Kehvem üllatus oli hoopis see, et kass oli tiine.

Kuigi vabatahtlikud lootsid, et ehk on tegemist mingi arusaamatusega ja omanik otsib oma kiisut taga, siis nii ei läinud. Ainsana õnnestus omanikuga kontakti saada Rae vallavalitsusel ning tuli välja karm tõde: omanik ei soovi oma kassi tagasi. Vastust ei tulnud ka sellele, kuidas armas Printsess oma kodust 35 kilomeetri kaugusele sai… ise veel tiine.

Nagu mainitud, siis nüüdseks on armas Printsess oma kodu oodanud lausa kaks aastat. Ta on väga malbe ja rahulik kassike, kes sobib ideaalselt täiskasvanutega koos elama. Mõnusaks diivanikassiks, kelle kõrval telekat vaadata. Ta hoiab väga inimeste läheduste ning vaatab oma suurte roheliste silmadega otsa.

Hoiukodus on ta ka harjunud õues käima ja see sobib talle ideaalselt. Kuhugi kaugele kiisu ei kipu ning naudib oma hoovis puude otsas ronimist ja päikesevannide võtmist. Ta on siin elus piisavalt seigelnud, aitab küll! Printsessiga saad tutvuda SIIN!