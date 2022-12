SUUR FOTOLUGU | IDÜLL NAGU BULLERBYS: jõulune maakodu keset Tartu linna

Eleri ja Kauri Raju on mõlemad kasvanud üles korteris. Ehk tulebki just sellest nende suur tahe pakkuda oma lastele majas elamise võimalust. Vana maja ülesputitamisele lisaks on neile sama oluline täita see kodutundega. Pilt ongi nii idülliline kui Bullerbys: nostalgiliste kujunduslahenduste, rahuliku atmosfääri ja kompromissikunstiga. Nad tõesti oskavad nautida protsessi ja aeglast kulgemist!