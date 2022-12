Detsembris vaata aastale tagasi ja tee kokkuvõtteid. See, kui tunned tänu olemasoleva eest, annab jõudu ja pakub head meelt ka edaspidiseks. Kui märkad, et midagi vajaks suuremat tähelepanu, võta see eesmärgina uude aastasse kaasa.

Lõpeta laused töölehel ja tunne tänu!