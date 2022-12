Kodukirja peatoimetaja juhtkiri: jõuluaja käivitaja

„Oh kuusepuu, oh kuusepuu,“ laulavad lapsed lumeklaaris hommikus. Ehedal hõredate okstega metsakuusel on hõbedaste käbidega traadist hoidikutes küünlad. Õpetajal on kuub ja kaardikepp. Vaid kaasaegsed ranitsad vanade pinkide kõrval ning tagarea tüdrukute teksapüksid reedavad, et tegu on detsembrihakuga tänapäeva Palamuse muuseumkooli klassitoas, mitte „Kevade“ filmi alguskaadrite Paunveres.