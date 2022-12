HUVITAV NIPP: leia lumele aias koht

Kui peaksid tulema suured lumesajud, tekib aiaomanikul kiiresti mure: kuhu kuhjata teedelt-radadelt roogitud lumi? Sageli on raja kõrval lillepeenar: kas talvega kogunev suur lumehang lilledele liiga ei tee? Aednikud kinnitavad, et kui tegemist on püsilillepeenraga, ei juhtu midagi halba: lillede maapealne osa on nagunii maha lõigatud või närtsinud ja kevadel kasvatab taim uued varred. Lastega peres tasub aga mõelda ka võimalusele lükata lumi kohe lumekindluse või liumäe ehitamiseks sobivasse kohta.