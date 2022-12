KAS MÄLETATE: hea kodu juurde kuuluv kelder täitab mitut otstarvet

Kelder on sajandeid enesestmõistetavalt kuulunud nii Eesti elamute juurde, olgu see siis hoiupaik maja all või suur maakelder taluhoovis. Viimaste aastakümnetega on kelder üha enam oma rolli kaotanud ja veel mõni aeg tagasi võis arvata, et see ongi hääbumisele määratud rajatis: milleks kelder, küsiti – külmikud on ju olemas! Taas kord selgub aga, et kõik tuleb ringiga tagasi.