TIIVULINE SÕBER: see, kes linnukesi toidab, peab meeles, et sai ja saiatooted tiivuliste lauale ei sobi

Pakane on tulnud, et jääda – tänavu olevat oodata keskmisest külmemat jõulukuud. Külm ilm paneb proovile ka aia- ja metsalinnud, kes on puudele jäänud arooniad ja pihlamarjad juba nahka pistnud ning peavad toidu otsimisele üha enam aega ja energiat kulutama.