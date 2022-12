FOTOLUGU | Kuninglikust ratsuritähest saab kodus tänuväärne pilgupüüdja

Tegelikult on amarüllis teine taimeliik, mille vars on erinevalt seest õõnsast ratsuritähest säsiga täidetud. Segadust võib võimendada asjaolu, et mõlemad kuuluvad amarülliliste sugukonda ja inglise keeles kutsutakse taime nii senimaani. Ratsuritähe õievarrele võib kasvada kuni kuus õit, samuti suudavad suured ja tugevad sibulad kasvatada ühest sibulast mitu õievart. Maailmas tuntakse umbes 90 ratsuritähe liiki ja neist on aretatud enam kui 600 kultivari ja hübriidi. Meilgi müüaksegi põhiliselt viimaseid nende erakordselt uhkete õite tõttu, kusjuures igal aastal tullakse välja millegi uue ja üllatavaga, olgu siis värvikombinatsioonides või õiekujus.