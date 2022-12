KAS SEE ON VÕIMALIK: meil potis kasvab kuuseke

Elavate jõulupuude puhul on kõige olulisem see, mis on potis või konteineris. On puid, mida kasvatatakse spetsiaalsetes istandustes ja mille juuri on väikesest peale kujundatud nii, et taimed potis edasi elada suudaksid. Kui puu potist välja tõmmata, vaatab vastu hästiharunenud juurestikuga mullapall. Sellisel põhimõttel ehk koolitatud juurtega taimi müüakse aiandushooajal erinevates istikuärides ja need puud lähevad maha istutatuna kenasti kasvama.