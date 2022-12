MIS MEID MÕJUTAB: kuidas ehtida kodu jõuludeks tähemärgi järgi?

Ühendkuningriigis tegutsevad astroloog Inbaal Honigman ja Tapi annavad nõu tähtkujude ja sisekujunduse osas. Selgub, et erinevatest märkidest õhkuvad vibratsioonid sobitati piduliku talvise esteetikaga. Väga oluline on, et soovitustes arvestati iga märgi tahtmisi ja vajadusi.