Kuidas teha nutikalt jõuluoste?

Maksmisel on soovitav kasutada alati sellist pangakaarti, mis annab ostmisel lisaeeliseid ning sedakaudu on ka mugav oma kulutustel silma peal hoida. Näiteks maksekaart IN Pay on mugav ja turvaline kõikide igapäevaostude sooritamiseks, sest sellega laieneb automaatselt ostukindlustus ning valitud kaupmeeste juures saab alati vähemalt 2% raha tagasi. Kuna poed või kategooriad, kus cashback’i püsivalt teenid, saad äpis ise valida, siis on mõistlik teha ka jõuluostud just sealt. Teenitud tagastusraha saab kanda kohe oma IN Pay kontole ja seda vabalt kasutada.