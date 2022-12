„APPI, MA EI SAA SEDA JU KOKKU!“ Kas tõesti peab tislerihariduseta inimene oskama ise mööblit monteerida? Võiks, sest nii säästad puhast raha!

Muidugi, mitte kõik pole nii saamatud. Marju Põlvamaalt on Manni vastand. Hiljuti ostis ta uue köögi, mis saabus nii pisikestes pakkides, et ajanuks Mannile judinad peale. Ta pole eraldi õppinud mööbli kokkupanekut, elu on õpetanud. „Akutrell on täitsa olemas, tütre oma küll, aga siiski olemas.“ Ta lisab, et kolm kappi olid näidised ja see oli väga oluline, sest nii hoiab ta kõvasti aega kokku. „Tegelikult pole eriti raske see kokkupanek, sest joonised on kaasas,“ julgustab põlvamaalanna. Kuna töö võtab ikka mitmeid tunde, kasutab ta oma puhkust kodu uuendamiseks.