KA SINA VÕID SEDA ABI VAJADA: Toidupangas saavad päästetud nii toit kui ka inimesed

„Ma ei anneta, sest mu naabrimees on joodik ja temale te annetate,“ ütles Tartu Toidupanga asutajale Maire Koppelile kord üks pahane poodleja. Vestluses selgus siiski, et pragaja pole päris kindel, kas tegemist on ikka igapäevase vägijoogitarbijaga. Seda, kas poodlejat õnnestus annetama veenda, Maire Koppel ei mäleta. Küll aga teab ta, et igaüks meist võib vajada abi.