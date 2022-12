KÄSITÖÖ TOIMETAJA LEIUD | Lemmiklõngad möödunud aastatest

Meil kõigil on lõngakorvis olemas see üks ja ainus lõng, mille mõtlemata kätte võtame, et uut projekti alustada. Samamoodi seame sammud poodi just selle järele, kui viimased lõngavarud on ära kulutatud. Ent aastate möödudes tekib juurde ka uusi lemmikuid, mis mõne vana tahaplaanile jätavad. Meie kaasautorid on noppinud varasematest aastatest välja parimad palad.