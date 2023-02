MEISTRID ANNAVAD NÕU: kuidas valida majale välisvoodrilauda

„Kindlasti tuleks teha natuke eeltööd,“ ütleb Pärnu puidutöötlemisettevõtte Eldur Puit tootmisjuht Alar Kvatš. „Palju sõltub ümbruskonnast: kas ehitatakse maja linna uuselamupiirkonda, maale põldude keskele — või hoopis renoveeritakse hoonet mõnes miljööväärtuslikus piirkonnas, kus naabriteks on eriprofiilsete puitdetailidega kaunistatud vanad ja väärikad hooned. Tean, et nii mõnigi klient on võtnud aega ja jalutanud mööda puitmajarajoone, et leida endale sobivaim lahendus, teised jälle on majaremonti kaasanud arhitekti, kes määrab hoonele sobivad profiilid ja värvitoonid — just värvid annavad hoone üldilmele viimase lihvi.“