ÄRA LÜKKA END KÄPULI: jõulude eel on oht laenuorjusesse sattuda

„Võtsin paari aasta eest just jõulude eel järjekordse laenu — kõik need pildid rikkalikest jõululaudadest ja rõõmsatest peredest kaunilt ehitud kodus ei andnud järsku enam asu,“ räägib kolme lapse ema Evelin. „Mul oli laene ja järelmakse, millest oli kogunenud juba korralik igakuine maksukoorem. Aga ikkagi: järsku leidsin, et meil on olnud nii raske aasta, olin lastega jälle üksi jäänud — me lihtsalt oleme ühte rõõmsat jõuluõhtut väärt. Pool suguvõsa kutsusin enda juurde kokku, puudust polnud millestki!“